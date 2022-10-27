Сумська ОВА показала наслідки ранкового обстрілу Хотинської громади

27 жовтня 2022, 16:20

Сумська ОВА показала наслідки ранкового обстрілу Хотинської громади

Від ранкових вибухів, що чули і в Сумах, постраждала Хотинська громада Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він розповів, що о 7:40 російські війська з артилерії обстріляли одне із сіл громади. Стріляли з «Градів» та ще 33 снаряди зі ствольної артилерії 152 мм калібру.

«Вибухи були в центрі села: пошкоджені 5 приватних будинків. При цьому, в одну з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся, на щастя - її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село», - написав Живицький.

Також він повідомив, що уламок від одного зі снарядів пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії, але працівники не постраждали.

Є руйнування, за інформацією Живицького, й на місцевому аргопідприємстві. Ще було пошкоджено лінії електропередачі, інтернет.

«На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби, правоохоронці та сапери», – розповів голова Сумської ОВА, зазначивши, що зараз триває робота з відновлення будинків.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ масованими ракетними ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво та населення України.

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