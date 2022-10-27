Группировка «‎ДНР»‎ ввела штрафы за непристегнутый ремень безопасности

С 26 октября на временно оккупированных территориях Донецкой области введены новые штрафы за непристегнутый ремень безопасности во время вождения.
Местные СМИ пишут, что группировка «ДНР» намерена наказывать донецких водителей по статье 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
Если штраф за непристегнутый ремень безопасности оплачивается в течение 16 дней, он составит 500 рублей (около 300 гривен), если больше, чем 16 дней — штраф составит 1 тысячу рублей (около 600 гривен). Согласно новым правилам, штраф предусмотрен, если водитель или его пассажир находится в машине, не пристегнув ремень безопасности.
Штрафа не будет только в том случае, если конструкция транспортного средства не предусматривает наличие ремней. Если ремни безопасности должны быть в машине, но по факту отсутствуют, водителю будет выписан штраф в размере 500 рублей (около 300 гривен).
Водительские права, полученные от группировки «ДНР», можно использовать в РФ и необязательно менять на российские.