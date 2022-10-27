Группировка «‎ДНР»‎ ввела штрафы за непристегнутый ремень безопасности

С 26 октября на временно оккупированных территориях Донецкой области введены новые штрафы за непристегнутый ремень безопасности во время вождения.



Местные СМИ пишут, что группировка «‎ДНР» намерена наказывать ‎донецких водителей по статье 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов‎»‎ Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.



Если штраф за непристегнутый ремень безопасности оплачивается в течение 16 дней, он составит 500 рублей (около 300 гривен), если больше, чем 16 дней — штраф составит 1 тысячу рублей (около 600 гривен). Согласно новым правилам, штраф предусмотрен, если водитель или его пассажир находится в машине, не пристегнув ремень безопасности.



Штрафа не будет только в том случае, если конструкция транспортного средства не предусматривает наличие ремней. Если ремни безопасности должны быть в машине, но по факту отсутствуют, водителю будет выписан штраф в размере 500 рублей (около 300 гривен).

Водительские права, полученные от группировки «‎ДНР», можно использовать в РФ и необязательно менять на российские.