Угруповання «ДНР» ввело штрафи за непристебнутий ремінь безпеки

З 26 жовтня на тимчасово окупованих територіях Донецької області запроваджено нові штрафи за непристебнутий ремінь безпеки під час водіння.



Місцеві ЗМІ пишуть, що угруповання «ДНР» має намір карати донецьких водіїв за статтею 12.6 «Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів» Кодексу про адміністративні правопорушення (КоАП) РФ.



Якщо штраф за непристебнутий ремінь безпеки оплачується протягом 16 днів, він становитиме 500 рублів (близько 300 гривень), якщо більше 16 днів — штраф становитиме 1 тисячу рублів (близько 600 гривень). Згідно з новими правилами, штраф передбачено, якщо водій або його пасажир перебуває в машині, не пристебнувши ремінь безпеки.



Штрафу не буде лише у тому випадку, якщо конструкція транспортного засобу не передбачає наявність ременів. Якщо ремені безпеки мають бути в машині, але за фактом відсутні, водієві буде виписано штраф у розмірі 500 рублів (близько 300 гривень).

Водійські права, отримані від угрупування «ДНР», можна використовувати в РФ і необов'язково міняти на російські.