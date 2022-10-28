Путин снова поднял вопрос о переговорах с Украиной и США — МИД КНР

Россия готова сесть за стол переговоров с представителями Украины и США. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет в Twitter китайское государственное издание «‎Global Times»‎ 28 октября.



По словам Ван Вэньбиня, о том, что Россия готова к проведению трехсторонних переговоров стало известно после телефонного разговора главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова со своим китайским коллегой Ван И. Именно Лавров сообщил о готовности Москвы к диалогу с Украиной и США.



Вэньбинь отметил, что китайская сторона поддерживает такую инициативу.



Сообщение о телефонном разговоре Лаврова и Ван И появилось на сайте МИД РФ еще 27 октября, но в нем не было информации о том, что страна-агрессор готова к переговорам с Украиной.

Напомним, что ранее президент Гвинеи-Бисау заявил о том, что во время его визита в Москву президент РФ якобы просил его передать украинскому лидеру послание. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о возможном диалоге между Россией и Украиной.



Президент России Владимир Путин хочет добиться заключения нового соглашения с Западом, которое, в том числе касается Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.



Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила украинской парламентской делегации на саммите спикеров парламентов стран G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.