Путін знову порушив питання про переговори з Україною та США — МЗС КНР

28 жовтня 2022, 21:06

Путін знову порушив питання про переговори з Україною та США — МЗС КНР

Росія готова сісти за стіл переговорів із представниками України та США. Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише в Twitter державне китайське видання «Global Times‎»‎ 28 жовтня.

За словами Ван Веньбіня, про те, що Росія готова до проведення тристоронніх переговорів, стало відомо після телефонної розмови глави міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова зі своїм китайським колегою Ван І. Саме Лавров повідомив про готовність Москви до діалогу з Україною та США.

Веньбінь зазначив, що китайська сторона підтримує таку ініціативу.

Повідомлення про телефонну розмову Лаврова та Ван І з'явилося на сайті МЗС РФ ще 27 жовтня, але в ньому не було інформації про те, що країна-агресор готова до переговорів з Україною.

Нагадаємо, що раніше президент Гвінеї-Бісау заявив, що під час його візиту до Москви президент РФ нібито просив його передати українському лідеру послання. Наступного дня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив , що Володимир Путін не передавав Володимиру Зеленському спеціального послання через президента Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало про можливий діалог між Росією та Україною.

Президент Росії Володимир Путін хоче домогтися укладання нової угоди із Заходом, яка, зокрема, стосується України. Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала українській парламентській делегації на саміті речників парламентів країн G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.

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