В Совфеде РФ установили флаги «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей

Москва. Фото: «Известия»

В столице РФ в Совете федерации установили флаги группировок «ДНР», «ЛНР», а также украинских Запорожской и Херсонской областей.



Как сообщают российские СМИ, в частности, «Известия», на церемонии установки флагов выступила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она заявила, что украинские регионы являются «полноценными субъектами РФ».



Флаги установили в Галерее флагов палаты регионов.

В начале октября Совет федерации РФ ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию. Впоследствии эти бумаги подписал президент России Владимир Путин.



«Вхождение» этих территорий в состав России вошло по итогам фиктивных «референдумов». Организацию «референдумов» осудила, в частности, Генассамблея ООН.



Украина и страны Запада ввели против России новые санкции за попытку аннексии украинских территорий.