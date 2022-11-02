У Радфеді РФ встановили прапори «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей

Москва. Фото: «Известия»

У столиці РФ у Раді федерації встановили прапори угруповань «ДНР», «ЛНР», а також українських Запорізької та Херсонської областей.



Як повідомляють російські ЗМІ, зокрема, «Известия», на церемонії встановлення прапорів виступила речниця Радфеду Валентина Матвієнко. Вона заявила, що українські регіони є «повноцінними суб'єктами РФ».



Прапори встановили у Галереї прапорів палати регіонів.

На початку жовтня Рада федерації РФ ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Радфед схвалила закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію. Згодом ці папери підписав президент Росії Володимир Путін.



«Входження» цих територій до складу Росії увійшло за підсумками фіктивних «референдумів». Організацію «референдумів» засудила, зокрема, Генасамблея ООН.



Україна та країни Заходу ввели проти Росії нові санкції за спробу анексії українських територій.