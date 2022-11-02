Дрони атакували Кривий Ріг, є влучення (доповнено)

02 листопада 2022, 22:54

Дрони атакували Кривий Ріг, є влучення (доповнено)

Російські війська атакували дронами-камікадзе Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 2 листопада. Як повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, один безпілотник потрапив інфраструктурою. 

Доповнення: Внаслідок російської атаки значні руйнування отримав об'єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

«Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Кілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи», — повідомив Вілкул.

Раніше, у ніч проти 2 листопада над Дніпропетровською областю сили ППО збили шість іранських дронів-камікадзе.

На початку листопада Іран планує відправити до РФ партію із понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

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