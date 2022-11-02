Російські війська атакували дронами-камікадзе Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 2 листопада. Як повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, один безпілотник потрапив інфраструктурою.



Доповнення: Внаслідок російської атаки значні руйнування отримав об'єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.



«Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Кілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи», — повідомив Вілкул.



Раніше, у ніч проти 2 листопада над Дніпропетровською областю сили ППО збили шість іранських дронів-камікадзе.

На початку листопада Іран планує відправити до РФ партію із понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.