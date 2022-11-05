Кириленко назвав громади, які потрапили під обстріли на Донеччині

Донецька область. Фото: ОВА

Серед ночі російські сили завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області — влучили в зелену зону, обійшлося без жертв і руйнувань. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування: у Курахівці пошкоджено приватний будинок, у Георгіївці Мар'їнської громади спалахнула церква. На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут», — зазначив Кириленко.



За його словами, у Бахмуті є загиблий, пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Також відбувалися обстріли по околицях Торецької та Світлодарської громад.



«На Лисичанському напрямку вночі під артобстріл потрапив Лиман. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо», — повідомив очільник ОВА.

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