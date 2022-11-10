Горять квартири: Мер Бойченко пояснив, чому Маріуполь не готовий до холодів

У захопленому військами РФ Маріуполі на Донеччині не буде опалювального сезону: окупанти до нього не готувалися. Також у місті є проблеми з електрикою, водою та газом. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко на презентації «Стратегії відродження Маріуполя», відповідаючи на запитання «Новин Донбасу».



«Це про відчуття того, що там відбувається. На жаль, там відбуваються, як і відбувалися — жахи. Тобто звичайного життя, яке ми можемо собі уявити, — там немає. Там немає якісної води. Де вони беруть воду? Вони беруть воду із резервного водосховища Старокримського. Але це не про якість води — це технічна вода. Обсяг цієї води — на дев'ять місяців. Тобто, води там немає», — сказав Бойченко.



Мер міста додав, що недостатньо й електрики. Окупанти, за його словами, роздали обігрівачі, бо опалювального сезону не буде.



«Бо вони зруйнували систему газозабезпечення, теплозабезпечення… І вони весь час брехали, що все буде, що приїдуть мобільні котельні, їх приєднають, вони працюватимуть. А потім почали роздавати обігрівачі. Чому воно не працює? Тому що немає достатнього живлення, щоб обігріти людей. Що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо, що горять квартири, бо вони (окупанти — ред.) не підготувалися до цього», — наголосив Бойченко.



Тому, пояснив мер Маріуполя, люди виїжджають з міста.

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