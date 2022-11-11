Після звільнення Херсона заморозки війни не буде — Данилов

Деокупація Херсона не призведе до заморозки війни, яку розв'язала Росія проти України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у ефірі телемарафону 11 листопада.



За його словами, війну не буде заморожено, не можна допускати зупинки. Данилов уточнив, що звільнення всіх українських територій є завданням президента Володимира Зеленського. Секретар РНБО додав, що останні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені Херсонському напрямку і сказав, що тепер про це можна говорити.



Данилов також підтвердив, що на правому березі Дніпра заміновано величезну територію.



«Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладені великі фугаси і тому населенню треба ставитись до цього обережно», — сказав Данилов.



Нагадаємо, що 10 листопада радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести війська із Херсона на лівий берег Дніпра. Цю заяву він зробив під час доповіді генерала Сергія Суровікіна.



10 листопада ВСУ повідомили про звільнення від російських окупантів Снігурівки Миколаївської області неподалік Херсона.



11 листопада з'явилося повідомлення про те, що ЗСУ у Херсоні, а в центрі міста збираються місцеві жителі з українськими прапорами та символікою. У той же день президент України Володимир Зеленський повідомив , що українські захисники перебувають на підступах до Херсона, а спеціальні підрозділи — вже в місті.