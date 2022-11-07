Repubblica: США допустили переговоры по Украине в случае освобождения Херсона

США и страны НАТО допустили начало переговоров по ситуации в Украине в случае освобождения Херсона от российских оккупантов. Об этом сообщает газета La Repubblica.



По информации издания, Вашингтон считает, что битва за Херсон имеет важное стратегическое и дипломатическое значение. Отмечается, что в связи с этим альянс подтвердил поставку Киеву партии ракет ПВО против дронов. Американская сторона предполагает, что возвращение Херсона украинским силам может изменить ход конфликта.



Уточняется, что в Белом доме начали рассматривать этот сценарий на фоне угрозы применения Россией ядерного оружия и опасения расширения влияния Китая на Москву.



22 октября оккупационная администрация Херсона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.