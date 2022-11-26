Обстріли Донеччини: У Бахмуті та Краматорську є поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, троє цивільних постраждали в Бахмуті, один — у Краматорську.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1223 мирних мешканці. 2638 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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