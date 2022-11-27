Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской и Днепропетровской областям — Генштаб ВСУ
С начала текущих суток российские силы нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусеевка на Днепропетровщине. Также совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.
Ситуация по направлениям на вечер 27 ноября:
на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено;
на Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения росармии продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий. Совершили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области;
на Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области;
на Купянском направлении оккупанты ведут оборону, из всего спектра артиллерии обстреляли районы Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области;
на Лиманском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области;
на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают попытки наступления. Совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском направлении противник обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;
на Запорожском направлении оккупанты ведут оборону, совершили обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области;
на Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону, не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
«Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — отметили в Генштабе.
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