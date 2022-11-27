Окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій та Дніпропетровській областях — Генштаб ЗСУ

З початку поточної доби російські сили завдали 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Також здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



У Генштабі зазначають, що зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України.



Ситуація за напрямками на вечір 27 листопада:

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено;

обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено; на Сіверському напрямку , в прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи росармії продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних та провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області;

, в прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи росармії продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних та провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області; на Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області;

окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області; на Куп'янському напрямку окупанти ведуть оборону, з усього спектру артилерії обстріляли райони Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового у Харківській області;

окупанти ведуть оборону, з усього спектру артилерії обстріляли райони Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового у Харківській області; на Лиманському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. З артилерії обстріляли райони населених пунктів Макіївка та Невське Луганської області, Ямполівка та Торське Донецької області;

росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. З артилерії обстріляли райони населених пунктів Макіївка та Невське Луганської області, Ямполівка та Торське Донецької області; на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують спроби наступу. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

окупанти продовжують спроби наступу. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку противник обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області;

противник обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області; на Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборону, здійснили обстріл з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області;

окупанти ведуть оборону, здійснили обстріл з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області; на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону, не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

«Підрозділи наших ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника», — зазначили у Генштабі.



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