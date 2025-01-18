Под Часов Яром ВСУ отбили российский штурм на бронетехнике

Российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины в Торецке, в районе Ступочек, Белой Горы, Делиевки и Щербиновки Донецкой области. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».



В Часов Яре оккупанты на бронетехнике пытались пробить оборону ВСУ. Войскам противника не удалось продвинуться. ВСУ уничтожили 5 боевых машин войск РФ.



Также российские военные вводят резервы в районе Покровска с целью захватить город.

Утром 17 января ОСГВ «Хортица» сообщала, что российские войска уничтожили некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.



Российских военных нет в Покровске Донецкой области. Информация о присутствии оккупанта в прифронтовом городе не соответствует действительности, сообщает «Хортица».