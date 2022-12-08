Окупанти відключили зв'язок біля Кремінної та Сватового, побоюючись партизанів — Гайдай

Російські окупанти відключили зв'язок на Луганщині в районі Кремінної та Сватового, побоюючись дій партизанів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



«Зв'язок по лінії фронту або поганий, або взагалі виключений окупантами — вони бояться українських партизанів», — зазначив він.



Глава Луганської адміністрації розповів, що росіяни стягнули «тисячі мобілізованих резервістів» на Кремінський та Сватівський напрямки. Там також розташувалися «вагнерівці», «кадировці» і десантники.



Гайдай повідомив, що будівельні матеріали для оборонних споруд до Старобільська везуть сотнями вантажівок. Окупанти розраховують на те, що після взяття Сватового ЗСУ послабшають.



Також глава Луганської області зазначив, що росіяни мають значні проблеми з екіпіруванням.