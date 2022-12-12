В Донецкой ОВА рассказали о ситуации на 4 направлениях фронта

Российские войска атаковали Донецкую область на четырех направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, на Волновахском направлении под обстрелы войск РФ попали Новоукраинка и Богоявленка Угледарской общины, обошлось без пострадавших.

«На Донецком направлении было громко в Кураховской общине: повреждено 7 домов в Курахово и хозяйственное здание в Кураховке. Ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки, а под утро Соловьева Очеретинской ТГ и Авдеевки. Без жертв», — написал он.

Также Кириленко рассказал, что на Горловском направлении российские войска ранили одного человека в Константиновке, попали в дом и школу. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены железнодорожный объект и жилой дом. Кроме того 5 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТО.

На Лисичанском направлении, как сообщил Кириленко, обстрелами войск РФ были повреждены 2 дома в Лимане, также на территории общины продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Обошлось без жертв.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке, ранили двоих в Бахмуте и одного в Константиновке.