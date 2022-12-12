Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Донецкой ОВА рассказали о ситуации на 4 направлениях фронта

12 декабря 2022, 10:12

В Донецкой ОВА рассказали о ситуации на 4 направлениях фронта

Российские войска атаковали Донецкую область на четырех направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, на Волновахском направлении под обстрелы войск РФ попали Новоукраинка и Богоявленка Угледарской общины, обошлось без пострадавших.

«На Донецком направлении было громко в Кураховской общине: повреждено 7 домов в Курахово и хозяйственное здание в Кураховке. Ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки, а под утро Соловьева Очеретинской ТГ и Авдеевки. Без жертв», — написал он.

Также Кириленко рассказал, что на Горловском направлении российские войска ранили одного человека в Константиновке, попали в дом и школу. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены железнодорожный объект и жилой дом. Кроме того 5 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТО.

На Лисичанском направлении, как сообщил Кириленко, обстрелами войск РФ были повреждены 2 дома в Лимане, также на территории общины продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Обошлось без жертв.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке, ранили двоих в Бахмуте и одного в Константиновке.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:32
«ДНР»: В Донецке девять человек ранены в результате обстрелов за сутки
09:52
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
09:25
В «ДНР» рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за обстрелов
23:46
Главные события в оккупации 11 декабря
17:44
Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей
15:45
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
10:12
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
22:51
Главные события в оккупации 10 декабря
22:37
Главные события в оккупации 10 декабря
22:09
Двоим полицейским Луганщины грозит пожизненное. Они перешли на сторону оккупантов
21:36
В Крыму насчитали десять военных аэродромов оккупантов и два авиазавода
20:59
В Симферополе прогремели взрывы. Оккупанты сообщают о работе ПВО
20:11
«Оккупанты суетятся»: В Мелитополе прозвучали взрывы
18:48
«ДНР» и «ЛНР»: Жителям скоро начнут выдавать полисы ОМС
16:01
В Крыму горели казармы, где размещались мобилизованные. Есть погибшие
все новости
11:32
«ДНР»: В Донецке девять человек ранены в результате обстрелов за сутки
11:05
Российская армия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки
10:49
Восемь человек ранены в результате удара по Горняку на Донетчине
10:12
В Донецкой ОВА рассказали о ситуации на 4 направлениях фронта
09:52
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
09:25
В «ДНР» рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за обстрелов
09:19
Оккупанты ударили ракетами по Константиновке Донецкой области
08:55
«Градами», «Ураганами» и артиллерией армия РФ ударила по Днепропетровщине
08:39
За минувшие сутки армия РФ убила 1 мирного жителя в Донецкой области, 3 — ранила
23:46
Главные события в оккупации 11 декабря
22:10
Зеленский ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ
21:17
Мороз не влияет на атаки дронов-камикадзе, заявили в Воздушных силах ВСУ
20:26
Контрнаступление ВСУ возобновится с морозами — Резников
18:43
Эрдоган провел переговоры с Путиным и Зеленским о расширении «зерновой сделки»
17:44
Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей
все новости
ВИДЕО
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
12 декабря, 09:52
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
11 декабря, 15:45
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
11 декабря, 10:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама