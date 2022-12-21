Данилов: Наступні 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними

Наступні два-три місяці війни, яку розв'язала Росії проти України, можуть стати вирішальними. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю «Голосу Америки».



За його словами, наразі війська РФ не можуть перемогти Україну у відкритому бою — зараз вони загнані в безвихідь.



«І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним», — додав Данилов.



Данилов уточнив, що зараз триває активна підготовка до найближчих двох-трьох місяців, які можуть бути вирішальними у війні РФ проти України. Він також зазначив, що Росія поставила на кон усе, тому вона продовжить наступ, а не намагатиметься зменшити наслідки війни для країни.

У Росії збираються продовжувати війну проти України наступного року. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.



У Росії хочуть збільшити чисельність Збройних сил. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.