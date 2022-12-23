Рыбалкин: Людей, попавших на росТВ во время оккупации Святогорска, проверяет СБУ

В Святогорской громаде после деоккупации правоохранители проводили стабилизационные мероприятия. Они заняли примерно полтора месяца. Об этом на брифинге рассказал глава Святогорской громады, начальник городской военной администрации Владимир Рыбалкин.



«Самый главный коллаборант — это бывший святогорский городской голова (Владимир) Бандура… К сожалению, он еще не пойман… Все, кто принимал участие в администрировании во время оккупации — они покинули украинскую территорию», — проинформировал Рыбалкин.



По его словам, есть люди, которые попали на российское телевидение: их комментарии под камеру снимали во время раздачи гуманитарки. Такие комментарии проверяют полиция и СБУ.



Сколько обвиняемых в коллаборационизме было задержано — знают только правоохранители, так как это их сфера компетенции, пояснил Рыбалкин.



Напомним, после захвата Святогорска войсками РФ мэр города Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене. Украинские военнослужащие 12 сентября полностью зачистили город, освободив его от оккупантов.