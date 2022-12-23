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Рибалкін: Людей, які потрапили на росТБ під час окупації Святогірська, перевіряє СБУ

23 грудня 2022, 16:52

Рибалкін: Людей, які потрапили на росТБ під час окупації Святогірська, перевіряє СБУ

У Святогірській громаді після деокупації правоохоронці проводили стабілізаційні заходи. Вони зайняли приблизно півтора місяця. Про це на брифінгу розповів очільник Святогірської громади, начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

«Найголовніший колаборант — це колишній святогірський міський голова (Володимир) Бандура... На жаль, він іще не спійманий... Усі, хто брав участь в адмініструванні під час окупації, — вони залишили українську територію», — поінформував Рибалкін.

За його словами, є люди, які потрапили на російське телебачення: їхні коментарі під камеру знімали під час роздачі гуманітарки. Такі коментарі перевіряють поліція та СБУ.

Скільки обвинувачених у колабораціонізмі було затримано — знають тільки правоохоронці, оскільки це їхня сфера компетенції, пояснив Рибалкін.

Нагадаємо, після захоплення Святогірська військами РФ мер міста Володимир Бандура перейшов на бік Росії. В Україні йому оголошено підозру в держзраді. Українські військовослужбовці 12 вересня повністю зачистили місто, звільнивши його від окупантів.

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Святогірськ

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