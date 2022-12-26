«Тяжело и мучительно»: Зеленский прокомментировал военную обстановку в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «тяжелой и мучительной «ситуацию на Донбассе».



«Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение», – сказал он в видеообращении 26 декабря.



Он поблагодарил украинских военных, которые обороняют позиции «и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусовать" их».