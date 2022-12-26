«Тяжко і болісно»: Зеленський прокоментував військову обстановку в Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський назвав «важкою та болісною «ситуацію на Донбасі».

«Бахмут, Кремінна та інші напрями на Донбасі, які вимагають зараз максимуму сил та концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси – щоб вичавити бодай якийсь поступ», – сказав він у відеозверненні 26 грудня.



Він подякував українським військовим, які обороняють позиції «і все ж таки знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а й вибивати окупантів, "мінусувати" їх».