Инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше, чем на 60%. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Кроме того он отметил, что на данный момент в Бахмуте находятся около 10 тысяч мирных жителей, которым предоставлены все возможности для эвакуации.



Также Кириленко отметил, что на данный момент восстановление центрального газо- и водоснабжения Бахмута вневозможна. По его словам, в городе работают «Пункты несокрушимости», а людям выделили металлические печи и генераторы.



Павел Кириленко рассказал, что в Мариуполе оккупанты пытаются создать картинку нормальной жизни, но восстановить город, по его оценке, может только Украина.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.