Полиция может проверить, но не задержать нарушителей комендантского часа

Нарушение комендантского часа — не повод для задержания. Об этом рассказала на брифинге представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева.



По ее словам, сотрудники полиции не задерживают тех, кто нарушил комендантский час. Таких граждан просто проверяют и отпускают, при условии, что у нарушителя все в порядке с документами и нет проблем с законом.



Задержание происходит в том случае, если для этого есть основания, например, человек находится в розыске, или в ходе поверхностной проверки у него обнаружены запрещенные препараты или взрывоопасные устройства, оружие и т.д.

25 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется, нарушителей будут задерживать.



16 декабря сообщалось, что в Херсоне и на освобожденных территориях области комендантский час теперь будет начинаться на два часа позже.



26 августа сообщалось, что с началом осени в Донецкой области продлевается комендантский час.