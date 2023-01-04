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Полиция может проверить, но не задержать нарушителей комендантского часа

04 января 2023, 23:07

Полиция может проверить, но не задержать нарушителей комендантского часа

Нарушение комендантского часа — не повод для задержания. Об этом рассказала на брифинге представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

По ее словам, сотрудники полиции не задерживают тех, кто нарушил комендантский час. Таких граждан просто проверяют и отпускают, при условии, что у нарушителя все в порядке с документами и нет проблем с законом.

Задержание происходит в том случае, если для этого есть основания, например, человек находится в розыске, или в ходе поверхностной проверки у него обнаружены запрещенные препараты или взрывоопасные устройства, оружие и т.д.

25 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется, нарушителей будут задерживать.

16 декабря сообщалось, что в Херсоне и на освобожденных территориях области комендантский час теперь будет начинаться на два часа позже.

26 августа сообщалось, что с началом осени  в Донецкой области продлевается комендантский час.

 

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