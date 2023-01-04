Поліція може перевірити, але не затримати порушників комендантської години

Порушення комендантської години – не привід для затримання. Про це на брифінгу розповіла представник Національної поліції України Мар'яна Рева.



За її словами, співробітники поліції не затримують тих, хто порушив комендантську годину. Таких громадян просто перевіряють та відпускають, за умови, що у порушника все гаразд із документами і немає проблем із законом.



Затримання відбувається у тому випадку, якщо для цього є підстави, наприклад, людина знаходиться в розшуку, або в ході поверхневої перевірки у неї виявлено заборонені препарати або вибухонебезпечні пристрої, зброю тощо.

25 грудня повідомлялося, що у новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується, порушників затримуватимуть.



16 грудня повідомлялося, що в Херсоні та на звільнених територіях області комендантська година тепер починатиметься на дві години пізніше.



26 серпня повідомлялося, що з початком осені на Донеччині продовжується комендантська година.