Зеленский: России не удастся скрыть подготовку к новой волне агрессии

В ближайшие два месяца Украине стоит подготовиться к усилению российских войск новыми мобилизованными. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 января.



По его словам, январь и начало февраля необходимо использовать для подготовки к любым попыткам России ввести в действие новые мобилизационные ресурсы.



Зеленский уточнил, что стране-агрессору «‎не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы»‎. Так, Россия не сможет скрыть от мира подготовку к новой эскалации войны, которую она развязала против Украины.



«‎И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим»‎, — подытожил президент.

В России ожидается новая волна мобилизации, и новая попытка наступления на Украину. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.



Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует с 5 января 2023 года провести новую волну мобилизации.



Министр обороны Украины Алексей Резников призвал россиян избегать мобилизации.