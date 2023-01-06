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В РФ пообещали восстановить автодорожную часть Крымского моста в марте

06 января 2023, 10:34

В РФ пообещали восстановить автодорожную часть Крымского моста в марте

Оккупанты продолжают работы на автомобильной части Крымского моста после взрыва. Об этом сообщает Росавтодор.

В ведомстве уверяют, что специалисты работают круглосуточно. Сейчас закончено восстановление подферменных площадок на опорах, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта. А в следующем месяце заменят еще два повреждённых пролёта, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку», — отметили в Росавтодоре.

Там добавили, что автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста.

Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.

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