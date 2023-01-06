У РФ пообіцяли відновити автодорожню частину Кримського мосту в березні

Окупанти продовжують роботи на автомобільній частині Кримського мосту після вибуху. Про це повідомляє Росавтодор.



У відомстві запевняють, що фахівці працюють цілодобово. Наразі закінчено відновлення підфермових майданчиків на опорах, необхідних для насування першого прольоту лівого боку.



«Насування перших двох прольотів лівого боку Кримського мосту по черзі виконають у січні. Для цього буде двічі введено тимчасові обмеження руху. Відновлювальні роботи на автодорожній частині мосту не впливають на рух транспорту. А наступного місяця замінять ще два пошкоджених прольоти, після чого встановлять бар'єрне огородження та опори освітлення, укладуть два шари асфальтобетонного покриття та нанесуть розмітку», — зазначили в Росавтодорі.



Там додали, що автодорожню частину мосту буде повністю відновлено в березні.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух, через що на одній із гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту.



Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мості влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху на Кримському мосту.