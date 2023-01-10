Зеленський розповів, що можна протиставити російським штурмам на Донеччині

Російському штурму на Донеччині можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.



«Сьогодні розмовляв із лідерами європейських держав про ситуацію на полі бою: про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми та той факт, що Росія не рахує своїх людей, не шкодує місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна й потрібно протиставити новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів», — заявив президент.



Зеленський подякував усім лідерам держав, які допомагають Україні, «за розуміння того, що саме зараз настав час для нових потужних рішень і нової потужної підтримки».



«Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію та привести державу-терориста до історичної поразки. Це важливо для глобальної демократії: для всіх, хто цінує свободу. Тим більше це важливо зараз, коли Росія збирає сили для нової ескалації», — резюмував очільник держави.

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