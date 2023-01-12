У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»

У центрі Маріуполя окупаційна «влада» знесла «будинок із годинником» — історичну пам'ятку, де свого часу була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.



«Від початку демонтажу окупанти кричали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона — реконструкція від окупантів. У нуль. У труху. Так екскаваторами після бомб знищують всю справжню історію Маріуполя», — написав радник легітимного мера міста Петро Андрющенко.

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Нагадаємо, окупаційна «влада» знесла Будинок зв'язку, а разом із ним знищила і витвір мистецтва монументалізму авторства Арнаутова «Підкорювачі космосу».