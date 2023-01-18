Раненых «‎вагнеровцев»‎ лечат в клинике, связанной с дочерью Путина — СМИ

Раненые наемники из частной военной компании «‎Вагнера», воюющие на стороне России против Украины, лечатся в клинике, связанной с дочерью президента РФ Владимира Путина Марией Воронцовой и его другом — миллиардером Юрием Ковальчуком. Об этом сообщает «‎Радио Свобода»‎.



В среду, 18 января, в Telegram-канале «‎Кепка Пригожина» появилось видео, на котором владелец ЧВК «‎Вагнера» Евгений Пригожин приехал в одну из клиник Санкт-Петербурга (РФ), в которой проходят лечение наемники, получившие тяжелые ранения в Украине.



На видео Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.



Как пишет «‎Радио Свобода»‎, данное видео было снято клинике, которая до ребрендинга называлась «СОГАЗ медицина». Фотография комнаты, где Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте «‎Клиники реабилитации ММЦ»‎, расположенной на улице Малая Конюшенная.



В ноябре 2021 года «‎Радио Свобода» опубликовало расследование, в котором говорится, что наемники из ЧВК «‎Вагнера»‎, воевавшие в Сирии и Украине, лечатся клинике «СОГАЗ медицина» в Санкт-Петербурге. Услугами данной клиники также пользовались ближайшие друзья Путина, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской властной верхушки.



По информации «‎Коммерсанта», ‎ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО «СОГАЗ», которые ввел Европейский союз 28 февраля, через несколько после вторжения российских войск в Украину.



В августе 2022 года новыми владельцами этой сети клиник стали менеджеры АО «‎Номеко»‎, компании-партнера страховой группы «‎СОГАЗ»‎. Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участники ООО «‎Мой медицинский центр»‎ избрали его главой Совета директоров.



Через Баранова и «‎Номеко» клиника связана с дочерью президента РФ Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем «‎Номеко», а эта компания стоит за строительством «‎Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса» в Ленинградской области.



По официальным документам, акционером «‎Номеко» также является Мария Владимировна Воронцова. С «СОГАЗом» связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.



Как писал «Коммерсант», «Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс» также вошел в сделку по продаже клиник «‎СОГАЗа» менеджерам «‎Номеко».

Очередная группа бывших заключенных, завербованных российской ЧВК «Вагнер», отпущена на свободу.



Власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, бывший командир из ЧВК «Вагнера», незаконно пересек границу и попросил там об убежище.



Наемникам российской «ЧВК Вагнера» начали раздавать медали «за взятие Соледара».