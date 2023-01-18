Раненых «‎вагнеровцев»‎ лечат в клинике, связанной с дочерью Путина — СМИ

Раненые наемники из частной военной компании «Вагнера», воюющие на стороне России против Украины, лечатся в клинике, связанной с дочерью президента РФ Владимира Путина Марией Воронцовой и его другом — миллиардером Юрием Ковальчуком. Об этом сообщает «Радио Свобода».
В среду, 18 января, в Telegram-канале «Кепка Пригожина» появилось видео, на котором владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин приехал в одну из клиник Санкт-Петербурга (РФ), в которой проходят лечение наемники, получившие тяжелые ранения в Украине.
На видео Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.
Как пишет «Радио Свобода», данное видео было снято клинике, которая до ребрендинга называлась «СОГАЗ медицина». Фотография комнаты, где Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте «Клиники реабилитации ММЦ», расположенной на улице Малая Конюшенная.
В ноябре 2021 года «Радио Свобода» опубликовало расследование, в котором говорится, что наемники из ЧВК «Вагнера», воевавшие в Сирии и Украине, лечатся клинике «СОГАЗ медицина» в Санкт-Петербурге. Услугами данной клиники также пользовались ближайшие друзья Путина, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской властной верхушки.
По информации «Коммерсанта», ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО «СОГАЗ», которые ввел Европейский союз 28 февраля, через несколько после вторжения российских войск в Украину.
В августе 2022 года новыми владельцами этой сети клиник стали менеджеры АО «Номеко», компании-партнера страховой группы «СОГАЗ». Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участники ООО «Мой медицинский центр» избрали его главой Совета директоров.
Через Баранова и «Номеко» клиника связана с дочерью президента РФ Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем «Номеко», а эта компания стоит за строительством «Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса» в Ленинградской области.
По официальным документам, акционером «Номеко» также является Мария Владимировна Воронцова. С «СОГАЗом» связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.
Как писал «Коммерсант», «Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс» также вошел в сделку по продаже клиник «СОГАЗа» менеджерам «Номеко».
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