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Поранених «вагнерівців» лікують у клініці, пов'язаній з дочкою Путіна — ЗМІ

18 січня 2023, 21:44

Поранених «вагнерівців» лікують у клініці, пов'язаній з дочкою Путіна — ЗМІ

Поранені найманці з приватної військової компанії «Вагнера», що воюють на боці Росії проти України, лікуються в клініці, пов'язаній з дочкою президента РФ Володимира Путіна Марією Воронцовою та його другом — мільярдером Юрієм Ковальчуком. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У середу, 18 січня, в Telegram-каналі «Кепка Пригожина» з'явилося відео, на якому власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин приїхав до однієї з клінік Санкт-Петербурга (РФ). В ній проходять лікування найманці, що отримали тяжкі поранення в Україні.

На відео Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

Відео було знято клініці, яка до ребрендингу називалася «СОГАЗ медицина». Фотографія кімнати, де Пригожина знято на відео, знаходиться на першому місці у фотогалереї на сайті «Клініки реабілітації ММЦ», розташованої на вулиці Мала Конюшенная.

У листопаді 2021 року «Радіо Свобода» опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, що найманці з ПВК «Вагнера», які воювали в Сирії та Україні, лікуються клініці «СОГАЗ медицина» в Санкт-Петербурзі. Послугами цієї клініки також користувалися найближчі друзі Путіна, керівників Федеральної служби охорони, речника Ради федерації Валентину Матвієнко та інших представників російської владної верхівки.

За інформацією «Комерсанта», ребрендинг клініки був пов'язаний з санкціями проти АТ «СОГАЗ», які ввів Європейський союз 28 лютого, через кілька після вторгнення російських військ в Україну.

У серпні 2022 року новими власниками цієї мережі клінік стали менеджери АТ «Номеко», компанії-партнера страхової групи «СОГАЗ». Керівником клініки залишився Владислав Баранов: у вересні учасники ТОВ «Мій медичний центр» обрали його головою Ради директорів.

Через Баранова і «Номеко» клініка пов'язана з дочкою президента РФ Марією Воронцовою: Баранов є співвласником «Номеко», а ця компанія стоїть за будівництвом «Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу» в Ленінградській області.

За офіційними документами, акціонером «Номеко» також є Марія Володимирівна Воронцова. Із «СОГАЗом» пов'язаний і племінник Володимира Путіна Михайло Шеломов.

Як писав «Комерсант», «Високотехнологічний багатофункціональний медичний комплекс» також увійшов до угоди з продажу клінік «СОГАЗу» менеджерам «Номеко».

Чергову групу колишніх в'язнів, завербованих російською ПВК «Вагнер», відпустили на волю.

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, колишній командир із ПВК «Вагнера», незаконно перетнув кордон і попросив там про притулок.

Найманцям російської «ЧВК Вагнера» почали роздавати медалі «за взяття Соледара».

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Володимир Путін Євген Пригожин Марія Воронцова
Місця
Росія Санкт-Петербург
Організації
ПВК «Вагнера»
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