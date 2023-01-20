Песков не смог объяснить официальный ответ о том, что действие указа Путина о мобилизации продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог объяснить ответ Администрации президента РФ о том, что действие указа Владимира Путина о мобилизации продолжается.



«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизованных, было обеспечено. И дальше начался призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться», — сказал Песков журналистам.



Один из корреспондентов задал ему вопрос, что значит фраза из ответа администрации президента о том, что действие указа продолжается.



«Мне нужно будет уточнить. Я думаю, это скорее всего такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить, уточню и тогда проясню ситуацию», — ответил пресс-секретарь Путина.

В рамках «частичной» мобилизации, объявленной Путиным осенью, в российскую армия забрали 300 тысч человек.



Украинская и западные разведки уверены, что скоро в России начнется новая волна мобилизации. Там утверждают, что в вооруженные силы РФ попадут еще 500 тысяч россиян.