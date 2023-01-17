В Кремле подтвердили, что действие указа Путина о мобилизации продолжается

Действие указа Владимира Путина о мобилизации в России продолжается. Об этом говорится в ответе администрации президента РФ на обращение депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука.



В ответе также указано, что в конце октября прошлого года завершены «оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе», военные комиссариаты по-прежнему продолжают набирать в армию контрактников и добровольцев.



Аналогичные обращения президенту направили депутаты от партии «Яблока» из разных регионов России. Ответы получили только несколько человек. Депутату Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой ответили, что Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации, так как для этого отсутствуют «правовые основания». В ответе депутату из Коми Виктору Воробьеву было сказано, что «мобилизационные мероприятия» завершены, а военкоматы набирают только добровольцев.



Ответ на обращение депутата Гайдука — это первый документ администрации президента, в котором официально, со ссылкой на министерство обороны РФ, подтверждено, что действие указа о «частичной» мобилизации продолжается.