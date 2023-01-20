Пєсков не зміг пояснити офіційну відповідь про те, що дія указу Путіна про мобілізацію продовжується

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг пояснити відповідь Адміністрації президента РФ про те, що дія указу Володимира Путіна про мобілізацію триває.



«Ми орієнтуємося на сказане президентом. У рамках часткової мобілізації те число, яке планувалося мобілізованих, було забезпечено. І далі почався заклик звичайний на термінову службу. Про це говорив кілька разів президент і пропонуємо на це орієнтуватися»,— сказав Пєсков журналістам.



Один із кореспондентів поставив йому питання, що означає фраза з відповіді адміністрації президента про те, що дія указу триває.



«Мені потрібно буде уточнити. Я думаю, це швидше за все така юридична особливість. Не готовий зараз точно вам відповісти, уточню і тоді проясню ситуацію», — відповів прес-секретар Путіна.

У рамках «часткової» мобілізації, оголошеної Путіним восени, в російську армія забрали 300 тисч людей.



Українська та західні розвідки впевнені, що невдовзі в Росії почнеться нова хвиля мобілізації. Там стверджують, що до збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян.



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