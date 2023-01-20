Белый дом введет новые санкции против наемников «Вагнера»

США намерены ввести новые санкции против частной военной компании «Вагнера» на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



«Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые мы приняли, чтобы Украина могла защитить себя против сил РФ и "Вагнера". Так, Минфин будет классифицировать "Вагнера" как крупную транснациональную преступную организацию», – заявил Кирби на брифинге.



Он отметил, что, в связи с этим шагом Минфина, США введут дополнительные санкции против группы и поддерживающих ее структур.



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