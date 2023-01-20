Білий дім запровадить нові санкції проти найманців «Вагнера»

США мають намір запровадити нові санкції проти приватної військової компанії «Вагнера» наступного тижня. Про це заявив 20 січня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



«Сьогодні ми оголошуємо про додаткові заходи, які ми вжили, щоб Україна могла захистити себе проти сил РФ та "Вагнера". Так, Мінфін класифікуватиме "Вагнера" як велику транснаціональну злочинну організацію», – заявив Кірбі на брифінгу.



Він зазначив, що у зв'язку з цим кроком Мінфін США введуть додаткові санкції проти групи і структур, що її підтримують.

Приватною військовою компанією керує бізнесмен Євген Пригожин, наближений до російського президента. Під час другої хвилі мобілізації в РФ Пригожин займався наймом ув'язнених, які згодні воювати проти України.



Діяльність приватних військових компаній у Росії не регулюється національним законодавством.