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Германия не будет блокировать поставки Украине танков Leopard из третьих стран, заявила глава МИД

22 января 2023, 22:47

Германия не будет блокировать поставки Украине танков Leopard из третьих стран, заявила глава МИД

Германия не будет блокировать передачу танков Leopard из третьих стран в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«На данный момент этот вопрос не задавался, но если бы нам его задали, мы бы не стали мешать», — сказала она французскому телеканалу LCI.

Так Бербок ответил на вопрос, что будет, если Польша поставит Украине танки Leopard.

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По информации немецкого издания Spiegel, глава МИД, представляющая партию «Зеленых», повторила свое заявление, которое она уже говорила в среду на заседании комитета по иностранным делам Бундестага. Там она также высказалась за одобрение Берлином экспортных запросов от государств, которые хотят передать Киеву боевые танки немецкого производства.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек («Зеленые») также делал подобное заявление в середине января. Германия не должна «стоять на пути, когда другие страны принимают решения в поддержку Украины», сказал он ввиду давления Польши по вопросу «Леопардов». По его словам, это применимо «независимо от того, какие решения принимает Германия».

Однако Spiegel напоминает, что канцлер Германии Олаф Шольц, который представляет Социал-демократическую партию (СДП), придерживается «гораздо более осторожного курса» — и в конечном итоге финальнок решение за ним. Несмотря на сильное международное давление, он, по-видимому, до сих пор не соглашался на поставки танков Leopard.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДП) заявил после пятничной конференции в Рамштайне, что среди союзников нет единого мнения относительно передачи танков. Писториус также сказал, что есть веские причины за и против поставки немецких боевых танков.

Украина уже несколько месяцев требует от партнеров танки Leopard 2. В последние несколько недель на Западе усилились опасения, что весной Россия может начать новое наступление. Тогда ВСУ могли бы использовать тяжелые боевые танки в сочетании с более легкими моделями бронетехники, которые уже были обещаны, чтобы отразить атаку или перейти в наступление самим.

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