Німеччина не блокуватиме постачання Україні танків Leopard з третіх країн, заявила голова МЗС

Німеччина не блокуватиме передачу танків Leopard із третіх країн в Україну. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.



«На даний момент це питання не ставилося, але якби нам його поставили, ми не стали б заважати», — сказала вона французькому телеканалу LCI.



Так Бербок відповів на запитання, що буде, якщо Польща надасть Україні танки Leopard.

За інформацією німецького видання Spiegel, глава МЗС, яка представляє партію «Зелених», повторила свою заяву, яку вона вже говорила в середу на засіданні комітету з іноземних справ Бундестагу. Там вона також висловилася за схвалення Берліном експортних запитів від держав, які хочуть передати Києву бойові танки німецького виробництва.



Віце-канцлер ФРН Роберт Хабек («Зелені») також робив таку заяву в середині січня. Німеччина не повинна «стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України», сказав він через тиск Польщі з питання «Леопардів». За його словами, це застосовно «незалежно від того, які рішення приймає Німеччина».



Однак Spiegel нагадує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який представляє Соціал-демократичну партію (СДП), дотримується «набагато обережнішого курсу» — і врешті-решт фінальне рішення за ним. Незважаючи на сильний міжнародний тиск, він, мабуть, досі не погоджувався на постачання танків Leopard.



Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (СДП) заявив після п'ятничної конференції в Рамштайні, що серед союзників немає єдиної думки щодо передачі танків. Пісторіус також сказав, що є вагомі причини за і проти постачання німецьких бойових танків.



Україна вже кілька місяців вимагає від партнерів танки Leopard 2. В останні кілька тижнів на Заході посилилися побоювання, що навесні Росія може розпочати новий наступ. Тоді ЗСУ могли б використовувати важкі бойові танки у поєднанні з легшими моделями бронетехніки, які вже були обіцяні, щоб відбити атаку або перейти у наступ самим.