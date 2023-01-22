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Німеччина не блокуватиме постачання Україні танків Leopard з третіх країн, заявила голова МЗС

22 січня 2023, 22:47

Німеччина не блокуватиме постачання Україні танків Leopard з третіх країн, заявила голова МЗС

Німеччина не блокуватиме передачу танків Leopard із третіх країн в Україну. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

«На даний момент це питання не ставилося, але якби нам його поставили, ми не стали б заважати», — сказала вона французькому телеканалу LCI.

Так Бербок відповів на запитання, що буде, якщо Польща надасть Україні танки Leopard.

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За інформацією німецького видання Spiegel, глава МЗС, яка представляє партію «Зелених», повторила свою заяву, яку вона вже говорила в середу на засіданні комітету з іноземних справ Бундестагу. Там вона також висловилася за схвалення Берліном експортних запитів від держав, які хочуть передати Києву бойові танки німецького виробництва.

Віце-канцлер ФРН Роберт Хабек («Зелені») також робив таку заяву в середині січня. Німеччина не повинна «стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України», сказав він через тиск Польщі з питання «Леопардів». За його словами, це застосовно «незалежно від того, які рішення приймає Німеччина».

Однак Spiegel нагадує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який представляє Соціал-демократичну партію (СДП), дотримується «набагато обережнішого курсу» — і врешті-решт фінальне рішення за ним. Незважаючи на сильний міжнародний тиск, він, мабуть, досі не погоджувався на постачання танків Leopard.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (СДП) заявив після п'ятничної конференції в Рамштайні, що серед союзників немає єдиної думки щодо передачі танків. Пісторіус також сказав, що є вагомі причини за і проти постачання німецьких бойових танків.

Україна вже кілька місяців вимагає від партнерів танки Leopard 2. В останні кілька тижнів на Заході посилилися побоювання, що навесні Росія може розпочати новий наступ. Тоді ЗСУ могли б використовувати важкі бойові танки у поєднанні з легшими моделями бронетехніки, які вже були обіцяні, щоб відбити атаку або перейти у наступ самим.

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