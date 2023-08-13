Заявление Минобороны РФ об обстреле и обыске грузового судна «Сукра Окан» в Черном море, которое направлялось в Измаил, никем не подтверждено, кроме России. Это может быть элементом гибридной войны. Об этом в эфире телемарафона сказала руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны Наталья Гуменюк.



«На сегодня мы имеем единственное — демонстрацию агрессии Минобороны России. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море — якобы они способны остановить судно, поднять авиацию и ничего им за это не будет», — сказала Гуменюк.



Она считает, что заявления россиян могут быть сигналом, что РФ угрожает гражданскому судоходству в Черном море.

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.



Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел «предупредительные выстрелы» по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.



Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.