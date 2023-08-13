Обстріл та обшук судна «Сукра Окан» ніким не підтверджено, окрім Росії — Гуменюк

Заява Міноборони РФ про обстріл та обшук вантажного судна «Сукра Окан» у Чорному морі, яка прямувала до Ізмаїла, ніким не підтверджена, окрім Росії. Це може бути елементом гібридної війни. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця прес-центру Сил охорони та оборони Наталія Гуменюк.



«На сьогодні ми маємо єдине – демонстрацію агресії Міноборони Росії. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі – нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде», – сказала Гуменюк.



Вона вважає, що заяви росіян можуть бути сигналом, що РФ загрожує цивільному судноплавству у Чорному морі.

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно йшло до порту Ізмаїла на Одещині.



Росія каже, що один із її військових кораблів зробив «попереджувальні постріли» вантажним судном у Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.



Представник міністерства оборони Туреччини заявив , що йому відомо про інцидент, пов'язаний з кораблем, що прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.