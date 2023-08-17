Из трех поселков Донецкой области эвакуируют семьи с детьми

В Донецкой области на востоке Лиманской городской территориальной громады, было объявлено о принудительной эвакуации семей с детьми. В частности эвакуируют жителей поселков Ямполь, Заречное и Торское.



Из села Торское были эвакуированы все семьи с детьми. В двух других поселках эвакуация продолжается. В поселках Ямполь и Заречное проживает 15 детей в возрасте от 7 до 14 лет.



«При эвакуации семьям оказывают всестороннюю помощь: сопровождают, обеспечивают доставку и расселение в более безопасных регионах Украины. Большинство родителей понимают необходимость эвакуации», — отметили в Ливанской городской военной администрации.



Пока эвакуированы 16 детей вместе с родителями. Одна из семей изъявила желание эвакуироваться в Киев.



Чиновники отмечают, что при необходимости предоставляется юридическая помощь в оформлении справок переселенцев, восстановлении документов, оформлении финансовой помощи.