Із трьох селищ Донецької області евакуювали сім'ї з дітьми

На Донеччині на сході Лиманської міської територіальної громади було оголошено про примусову евакуацію сімей з дітьми. Зокрема евакуювали мешканців селищ Ямпіль, Зарічне та Торське.



Із села Торське було евакуйовано всі родини з дітьми. У двох інших селищах евакуація продовжується. У селищах Ямпіль та Зарічне проживає 15 дітей віком від 7 до 14 років.



«При евакуації сім'ям надають всебічну допомогу: супроводжують, забезпечують доставлення та розселення у безпечніших регіонах України. Більшість батьків розуміють необхідність евакуації», — зазначили у Ліванській міській військовій адміністрації.



Поки що евакуйовано 16 дітей разом із батьками. Одна із сімей виявила бажання евакуюватися до Києва.



Чиновники зазначають, що за потреби надається юридична допомога в оформленні довідок переселенців, поновленні документів, оформленні фінансової допомоги.