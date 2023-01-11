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Наступлением оккупационных войск РФ на Украину теперь командует Герасимов

11 января 2023, 17:54

Наступлением оккупационных войск РФ на Украину теперь командует Герасимов

Новым командующим российских войск, ведущих захватническую войну против Украины, стал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Теперь он командует Объединенной группировкой войск в Украине, сообщает Минобороны РФ.

Бывший командующий группировкой генерал Сергей Суровикин понижен до заместителя Герасимова.

Другими заместителями Герасимова стали главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны РФ пояснили, что повысили уровень руководства в связи с расширением масштаба задач, решаемых в ходе проведения «специальной военной операции», а также необходимостью организации более тесного взаимодействия и «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления».

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