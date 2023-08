Путін звільнив генерала Суровікіна, який командував ракетними атаками по Україні — ЗМІ

Сергія Суровікіна звільнено з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ. Про це йдеться в указі російського президента Володимира Путіна, повідомляють ЗМІ.



За даними колишнього головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова, офіційно про це не повідомлялося. За інформацією журналістки Ксенії Собчак, Суровікін був звільнений закритим указом 18 серпня.

Сергій Суровікін командував російськими військами на війні в Україні з 8 жовтня 2022 року по 11 січня 2023-го. З особистістю Суровікіна пов'язують завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України восени та взимку.



Після невдалого бунту Пригожина та «вагнерівців» генерал Сергій Суровікін раптово зник. Востаннє він з'являвся на публіці в день бунту, тоді Суровікін записав відеозвернення до «вагнерівців» і закликав зупинитися.



За даними розвідки США, Суровікін знав про підготовку повстання, яке в статті The New York Times називається спробою силою змінити керівництво Міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. Як пише The Wall Street Journal, деякі командири російських військ могли бути частиною змови. Невідомо, чи підтримав Суровікін Пригожина.



Також видання писало, що Суровікіна утримують та допитують в Москві.