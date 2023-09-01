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Украина получит американские ракеты AMRAAM

01 сентября 2023, 08:59

Украина получит американские ракеты AMRAAM

Пентагон заключил контракт на закупку для Украины ракет «воздух – воздух» AMRAAM, на $192 млн. Об этом в своем Twitter написал фонд «Повернись живим».

Эти управляемые ракеты являются основным оружием для истребителей F-16 и имеют дальность от 55 до 160 км, в зависимости от модификации. Их передачу должны завершить до 29 ноября 2024 года.


Согласно подписанному контракту, на вооружение Воздушных сил Украины поступит до 640 таких ракет. 

Ранее стало известно, что Пентагон намерен в сентябре приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на территории США. 

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона также отметил, что для обучения на F-16 в Данию были отправлены лучшие украинские пилоты.

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