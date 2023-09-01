Украина получит американские ракеты AMRAAM

Пентагон заключил контракт на закупку для Украины ракет «воздух – воздух» AMRAAM, на $192 млн. Об этом в своем Twitter написал фонд «Повернись живим».



Эти управляемые ракеты являются основным оружием для истребителей F-16 и имеют дальность от 55 до 160 км, в зависимости от модификации. Их передачу должны завершить до 29 ноября 2024 года.

Пентагон уклав контракт на закупівлю для України ракет «повітря — повітря» AMRAAM, на $192 млн.



Ці керовані ракети є основною зброєю для винищувачів, мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації.



Їхню передачу мають завершити до 29 листопада 2024. pic.twitter.com/ajUL6mUtQZ — Повернись живим (@BackAndAlive) September 1, 2023



Согласно подписанному контракту, на вооружение Воздушных сил Украины поступит до 640 таких ракет.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен в сентябре приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на территории США.



Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона также отметил, что для обучения на F-16 в Данию были отправлены лучшие украинские пилоты.