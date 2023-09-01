Україна отримає американські ракети AMRAAM

Пентагон уклав контракт на закупівлю для України ракет «повітря – повітря» AMRAAM, на $192 млн. Про це у своєму Twitter написав фонд «Повернись живим».



Ці керовані ракети є основною зброєю для винищувачів F-16 та мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації. Їхню передачу мають завершити до 29 листопада 2024 року.

Пентагон заключив контракт на закупівлю для України ракет «повітря — повітря» AMRAAM на $192 млн.



Ці керовані ракети є основним оружням для винищувачів, що мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації.



Їхню передачу мають завершити до 29 листопада 2024 року . — Повернися живим (@BackAndAlive) September 1, 2023



Згідно з підписаним контрактом, на озброєння Повітряних сил України надійде до 640 таких ракет.

Раніше стало відомо, що Пентагон має намір у вересні розпочати навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 на території США.



Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону також зазначив, що для навчання на F-16 до Данії було відправлено найкращих українських пілотів.