У медустановах окупованого Маріуполя неможливо отримати медикаменти, якщо пацієнт не має паспорта Російської Федерації. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



На дверях першої поліклініки захопленого міста почали розвішувати повідомлення, що видача інсуліну та інших медикаментів пільговим групам надаються лише за наявності російського документа, що підтверджує громадянство окупантів.



Варто зазначити, що 55 статті статуту ООН говориться, що держава, що окуповує територію, зобов'язана за допомогою всіх наявних коштів забезпечити постачання цивільного населення продовольством і санітарними матеріалами.

Нагадаємо, у школах окупованого Маріуполя четверта частина школярів – мігранти з РФ.



