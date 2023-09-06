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Сполучені Штати оголосили про нову допомогу Україні на понад мільярд доларів

06 вересня 2023, 22:32

Сполучені Штати оголосили про нову допомогу Україні на понад мільярд доларів

Сполучені Штати Америки оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 мільярд доларів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів у рамках цих спільних зусиль. Сюди входить 665,5 мільйона доларів на нову військову та цивільну допомогу у сфері безпеки», — заявив він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Блінкен зазначив, що загалом з початку російської агресії США виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки.

Держсекретар додав, що відколи він востаннє був в Україні майже рівно рік тому, українські сили повернули собі понад 50% території, захопленої російськими військами з лютого 2022 року.

«У контрнаступі, що триває, за останні кілька тижнів прогрес прискорився. Ця нова допомога допоможе підтримати її та надати додаткового імпульсу», — наголосив Блінкен.

Також Блінкен розповів, що допомога включає 175 мільйонів доларів «для забезпечення значної підтримки ППО України, що є гострою необхідністю».

Також ще 100 мільйонів доларів призначено для підтримки довгострокових військових потреб України та 300 мільйонів доларів — на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях.

Також Блінкен звернув увагу на те, що зараз Україна є найзамінованішою країною у світі — 30% території потенційно заміновано.

«Нове фінансування у сфері безпеки, про яке ми оголошуємо сьогодні, також буде підкріплене прибуттям цієї осені американських танків Abrams і навчанням українських пілотів на F-16 у США, доповнюючи навчання, яке вже проводиться в Європі», — заявив він.

Сьогодні раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 175 мільйонів доларів, який включає снаряди із збідненим ураном для танків Abrams, додаткові засоби ППО, а також артилерійські боєприпаси та протитанкове озброєння.

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